Zlatan Ibrahimovic si è regalato un nuovo yacht Benetti. L’attaccante del Milan in un video postato sui social ha messo in mostra il suo nuovo acquisto. La barca di lusso è dotata di una piscina integrata, 5 suite, un garage per moto d’acqua e interni di lusso personalizzati. Il bene vale oltre 15 milioni di euro, scrive TgCom24. Lo svedese non ha badato a spese per il suo nuovo gioiello, che è dotato di ogni tipo di comfort. È in grado di ospitare dieci persone in più all’interno delle cinque suite, tra cui una amatoriale sul ponte principale, due “Vip” e due cabine doppie collocate sul ponte inferiore. Inoltre, vi sono altre sette cabine, riservate ai membri dell’equipaggio.

Il vascello è anche dotato di una piscina vetrata a sfioro, circondata da un’area lounge con divanetti per godersi il mare all’orizzonte. L’imbarcazione presenta anche una palestra in cui tenersi in forma, un garage per le moto d’acqua, tender per collegamenti con la terraferma e Seabob. Il tutto racchiuso in 34 metri di lunghezza e cinque livelli d’altezza.

Ibrahimovic ha condiviso un video girato con un drone su Instagram in cui ha esposto il suo yacht made in Italy. Ma ad attirare l’attenzione è stato un altro post e, in particolare, il messaggio. Nell’immagine inizialmente si vede lo svedese da bambino a bordo di una barchetta in un fiume, in seguito compare il calciatore nella sua nuova nave. “Blood, Sweat & Tears“, recita la didascalia. Sangue, sudore e lacrime, quasi a voler far intendere che nella vita tutto è possibile se ci si impegna e si fanno sacrifici.