Da domenica notte il nome di Pavel Nedved è al centro del dibattito tra gli appassionati di calcio sui social network, in particolare su Twitter. Improvvisamente hanno iniziato a circolare in rete dei video con protagonista il vicepresidente della Juventus. Le primi immagini documentano una festa privata, durante la quale Nedved balla con altre tre donne sulle note di Bailando. Un secondo video invece ritrae un uomo di spalle che cammina barcollando per le strade di Torino. Assomiglia all’ex Pallone d’Oro, ma non è certo si tratti proprio di Nedved.

Non è chiaro a quando risalgono le immagini e se siano state girate sabato sera, dopo il pareggio per 1 a 1 tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Secondo il Corriere della Sera, dagli ambienti bianconeri trapela un certo fastidio: la società però per ora non ha commentato ufficialmente, né preso provvedimenti. E anche Nedved è rimasto in silenzio. I video però hanno scatenato commenti e critiche sui social network, in particolare per un palpeggiamento da parte di Nedved mentre balla con le altre donne presenti. Resta da capire, in particolare, chi abbia diffuso le immagini facendole diventare di dominio pubblico.