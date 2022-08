Il cantante degli Arcade Fire, Win Butler, è accusato di molestie sessuali. La storia è stata raccontata su Reddit: su Pitchfork non solo la ricosctruzione ma anche le dichiarazione di Butler. Ad accusarlo sul noto social sono quattro donne tra i 18 e i 23 anni che hanno raccontato di essere state abusate dal frontman tra il 2016 e il 2020. Lui ha ammesso le infedeltà (è spostato con Régine Chassagne, anche lei parte degli AF, dal 2003) ma ha aggiunto che si è trattato di “rapporti consensuali“. Il racconto di Lily (nome di fantasia) è dettagliato. Siamo nel 2015 a Montreal. I due diventano amici. Lily però racconta che, dopo una cena, lui le avrebbe messo le mani dentro ai pantaloni. Alla fine della serata un bacio. In nessuno dei due casi c’è stato il consenso di Lily. Butler dice di averle toccato l’interno coscia. Ancora, Lily spiega di come 48 ore dopo il cantante si sarebbe presentato a casa sua e l’avrebbe “immonbilizzata contro il muro e ha afferrato aggressivamente il mio corpo e mi ha infilato la lingua in gola“. Sarah, sempre nome di fantasia, racconta dei rapporti online con Butler (cosa che sarebbe accaduta anche ad altre donne): “Ho fatto tutto perché era lui, non mi piace fare alcun tipo di video, soprattutto di tipo sessuale. Ricordo che ero così nervosa e mi vergognavo. Dicevo: ‘Non mi sento bene’. E lui mi diceva: “Mandami subito una foto”… Mi usava come modo semplice per fare sesso al telefono. Le volte in cui ci vedevamo su FaceTime lui si eccitava e riattaccava. Mi sentivo male ogni giorno dopo averlo fatto”. Le donne che hanno parlato di Butler sono quattro e lo hanno fatto su Reddit. La replica del cantante degli Arcade Fire? La riporta integralmente Pitchfork: “Ho avuto relazioni consensuali al di fuori del mio matrimonio ma non ho mai toccato una donna contro la sua volontà, e qualsiasi insinuazione che io abbia fatto è semplicemente falsa. Nego con veemenza qualsiasi insinuazione che io mi sia imposto a una donna o che abbia chiesto favori sessuali. Questo semplicemente e inequivocabilmente non è mai accaduto. Anche se queste relazioni erano tutte consensuali, sono molto dispiaciuto per tutti coloro che ho ferito con il mio comportamento. Ho lottato a lungo con problemi di salute mentale e con i fantasmi dell’abuso infantile. A 30 anni ho iniziato a bere mentre affrontavo la depressione più pesante della mia vita dopo che la nostra famiglia aveva subito un aborto spontaneo. Tutto questo non vuole giustificare il mio comportamento, ma voglio fornire un contesto…“. La moglie Régine ha affermato che Win “non toccherebbe mai una donna senza il suo consenso e sono certa che non l’ha mai fatto. Ha perso la strada e l’ha ritrovata“.