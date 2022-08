Esibizione a sorpresa di Cesare Cremonini. Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Ballo (qualcuno potrebbe sentirsi ‘vecchio’ nel leggere questa ‘love news’), ex fondatore e membro dei Lunapop, il cantante ha intrattenuto gli ospiti con una performance speciale, dedicata agli sposi. Nicola Balestri, in arte Ballo e oggi bassista dell’artista, lavora ancora con Cremonini dopo lo scioglimento della band. I due sono amici dal 1999, anno in cui, cavalcando l’onda di 50 Special, hanno avuto enorme successo. Nel giorno delle nozze con la compagna Erika Moltrer, anche lei musicista, Cremonini ha fatto da testimone all’amico, a sigillo dello splendido rapporto instaurato.

Proprio il cantante ha condiviso su Instagram un breve video della propria esibizione in cui, divertito, suona il basso. Poche ore prima, giunto sul Lago di Garda, aveva condiviso sui social uno scatto con l’amico, in sella a una Lambretta: “È iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell’amore) di Ballo con Erika. Bello qui al lago!”.