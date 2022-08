Paola Cerimele è morta. L’attrice aveva 48 anni. Lei e il fidanzato Raffaele Lombardi, attualmente in gravi condizioni, si trovavano a bordo della loro auto, una panda, sulla Trignina quando sono rimasti coinvolti in un incidente. Ieri 25 agosto, Cerimele stava rincasando a Roma dopo le vacanze. Qualche ora prima della tragedia, l’attrice aveva documentato sui suoi social la rimpatriata con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, che non vedeva dai tempi del set di Non ti muovere. A corredo della foto del loro abbraccio, le parole dell’attrice: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: ‘Paola sei in Agnone?’ Rispondo: ‘Sì, a casa’. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: ‘ok, arrivo’. Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità”.

Poco dopo la partenza verso Roma. Paola e il marito sono a bordo della loro Fiat Panda quando improvvisamente si schiantano contro un Audi. Cerimelemuore sul colpo mentre per Lombardi, alla guida, si rende necessario il trasferimento in eliambulanza dall’ospedale di Vasto a quello di Pescara. L’attore cinquantaseienne attualmente risulta essere in coma. A rendere nota la notizia della scomparsa dell’attrice sono state persone vicine alla famiglia. Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha ricordato con queste parole l’attrice: “La nostra comunità piange un’altra vittima della strada: l’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa, non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile”. Teatro, cinema e televisione: una carriera quella di Cerimele che ha lasciato il segno per ogni progetto a cui ha preso parte. Con il compagno nel 2010 aveva dato vita anche alla CSM, compagnia stabile del Molise e alla relativa scuola. Tanti i film importanti a cui l’attrice ha preso parte: Ti presento Sofia del 2018 con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, Cambio Tutto del 2019 con Neri Marcorè e Valentina Ludovini fino a Un cielo stellato sopra i tetti di Roma. Quel cielo che oggi Paola ha ritrovato, lasciandoci un’eredità artistica da custodire nel tempo.