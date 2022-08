Europarlamentare o concorrente a “Tale e Quale Show“? Una domanda che FqMagazine ha posto ad Alessandra Mussolini, in attesa di una risposta chiara. Un tema, quello del derby politica-tv, che ha già travolto nei giorni scorsi Rita Dalla Chiesa, conduttrice e giornalista che sarà candidata (con seggio blindato) alle prossime elezioni politiche da Forza Italia. Notizia che ha suscitato clamore e polemiche, l’ex volto di “Forum” avrebbe dovuto partecipare come concorrente al “Grande Fratello Vip“: “Ci tengo a dire che la mia decisione non c’entra nulla con il Grande Fratello, è una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a un no che avevo detto ai primi di luglio e avevo comunicato ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione. Se mi fossi candidata a sinistra di sicuro non sarebbe successo”, spiega oggi in un’intervista a Il Giornale.

Tocca ora ad Alessandra Mussolini, la nipote del Duce da qualche anno ha messo uno stop alla sua carriera politica per lanciarsi nel colorato mondo della tv. Prima è scesa in pista a “Ballando con le Stelle“, dove ha fatto ritorno con un ruolo a bordo campo, poi ha partecipato a “Il Cantante Mascherato” vestendo i panni della pecorella. Nella prossima stagione, sempre sulle reti Rai, avrà due impegni, figura nel cast del nuovo programma di Rai2 “Nudi per la vita“, trasmissione condotta da Mara Maionchi in cui personaggi noti si spogliano per la prevenzione medica.

E non solo, il 30 settembre, cinque giorni dopo il voto, sarà tra i concorrenti di “Tale e Quale Show“, il programma di successo di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si spoglierà su Rai2, farà imitazioni su Rai1. Forse.

Perché Mussolini dovrà confermare il suo atto d’amore alla tv o accettare il ritorno in politica. Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, per citarne due, figurano tra i candidati del 25 settembre. Ovviamente in seggi blindati e con elezione scontata. Il fondatore e il coordinatore di Forza Italia sono attualmente impegnati come europarlamentari, poltrone che dovranno abbandonare una volta eletti. Cosa che potrebbe riguardare in totale ben tredici eurodeputati, come sottolinea La Stampa.

Prime della lista per sostituirli Lara Comi e appunto Alessandra Mussolini, quest’ultima al posto di Tajani. Per soli cinquemila voti non riuscì a far scattare la sua rielezione nel 2019. Europarlamento fino al 2024 o “Tale e Quale Show”? Una domanda che FqMagazine ha posto alla diretta interessata che non ha voluto rilasciare interviste e fornire commenti. Cosa deciderà?