“Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza, quanto con la sua gentilezza”. Con queste parole, in un post su Instagram, Ian Ziering, interprete di Steve Sanders in Beverly Hills 90210, ha salutato Joseph Evan Tata, suo compagno di set nella serie, morto ieri all’età di 85 anni. L’attore, che dal 2014 soffriva di Alzheimer, recitava nei panni di Nat Bussichio, proprietario del ‘Peach Pit‘, punto di ristoro dei protagonisti della serie. Tata ha, inoltre, lavorato in altri telefilm di grande successo come Streghe e General Hospital.

“Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prodigiose di 90210, Denise Douse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Joe E Tata”, si legge nel post del collega Ziering, il quale ha sottolineato, poi, come l’attore avesse già esperienza davanti alle telecamere. “Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme in 90210. Era spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman”. Un lavoratore instancabile, spesso lontano dai riflettori, ma di vitale importanza: “Le storie dei giorni passati che condivideva, le incredibili esperienze nell’industria dell’intrattenimento di cui aveva fatto parte affascinavano tutti noi. Forse è stato dietro le quinte di molte scene, ma è stato una forza trainante, soprattutto per noi ragazzi, su come apprezzare il dono che 90210 è stato. Oggi il mio sorriso si affievolisce, ma crogiolarsi nei ricordi più belli lo fa passare dai miei occhi al mio cuore, dove rimarrà sempre”.