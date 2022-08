Durante uno dei suoi ultimi live Noemi ha dovuto bonariamente rimproverare un bambino, e il video sta facendo il giro del web, soprattutto su Twitter. La cantante si stava esibendo con Ti amo non lo so dire, brano portato a Sanremo 2022, ma a un certo punto si è interrotta per dire al microfono: “Bambino col laser, guarda che scendo eh!“, salvo poi riprendere subito l’esibizione. Un rimprovero sì, ma in forma scherzosa, per il piccolo che a quanto pare si stava divertendo nel puntarle in faccia un laser, provocandole non poco fastidio durante il concerto. Tanto che, più tardi, presumibilmente al termine dello show, Noemi è tornata a rivolgersi al bambino con queste parole: “Ciao bambino, il bambino con il laser, ciao!”. Un episodio ripreso dalla stessa cantante sui social. Sul proprio profilo Twitter infatti ha condiviso il video in questione commentando: “Al Cavaliere Nero”, accompagnando la didascalia all’emoticon della faccina che ride a crepapelle.