Novak Djokovic è ufficialmente escluso dagli US Open 2022. Gli Stati Uniti non hanno garantito nessuna esenzione al serbo. Di conseguenza, il vincitore di Wimbledon non potrà partecipare all’ultimo Slam della stagione in quanto non in possesso della certificazione vaccinale richiesta dal CDC, il Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense, per entrare nel Paese. Djokovic lo scorso 23 agosto erano stato inserito nelle testa di serie del torneo come numero 5, ma ora è arrivata la decisione definitiva che lo estromette da Flushing Meadows. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Twitter. “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open. Grazie per i vostri messaggi di affetto e sostegno. In bocca al lupo ai miei compagni di squadra. Mi terrò in forma e con spirito positivo e aspetterò l’opportunità di competere di nuovo. A presto mondo del tennis”.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ???????? See you soon tennis world! ???????? — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Per il serbo si tratta della seconda assenza a New York dal 2005 a oggi. Il precedente risale al 2017 quando fu costretto a dare forfait per un infortunio al gomito. Il suo posto come testa di serie numero 5 verrà preso da Casper Ruud. Gli US Open 2022, però, rimangono un evento in cui non è necessario l’obbligo vaccinale per accedere a strutture e campi sia come atleti che come personale, che come pubblico. Il problema rimane entrare nella nazione dove è ancora obbligatorio il Green pass. “Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa del primo ciclo al COVID-19, prima di imbarcarsi sul volo per gli Stati Uniti”, recita l’attuale legge in vigore.