Una figuraccia mondiale, con una settimana di tempo per provare a fare chiarezza e mettere una toppa. Anche se ormai il disastro sembra compiuto. Novak Djokovic è stato inserito tra le teste di serie del tabellone degli US Open in partenza il prossimo 29 agosto. Il serbo, infatti, al momento figura come numero 5 del torneo americano. Il vincitore di Wimbledon, però, è ancora in attesa di conoscere se potrà effettivamente prendere parte all’ultimo Slam della stagione: non essendo vaccinato, stando alle regole attuali non può partecipare allo Slam. Eppure è stato inserito il nome di Djokovic nella lista dei 32: significa che le norme potrebbero cambiare? Per ora non arriva nessun segnale in tal senso, ma a questo punto tutto è possibile. Intanto però a una settimana dall’inizio di uno dei tornei di tennis più importanti dell’anno non si sa se il tennista vincitore di Wimbledon sarà al via e quali saranno effettivamente le teste di serie in tabellone.

La scorso 5 agosto due rappresentati repubblicani hanno chiesto al presidente Joe Biden di consentire all’ex numero 1 del mondo e a tutti i tennisti non vaccinati di poter entrare nel Paese. Nulla, però, è ancora stato definito con certezza. A mettere ancora più ombra sulla partecipazione di Djokovic è il comunicato US Open in merito ai tifosi: “In questo momento, i possessori dei biglietti validi per gli Us Open non sono tenuti a mostrare la prova della vaccinazione contro il Covid per poter entrare all’interno dell’impianto. Tuttavia, i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno essere regolarmente vaccinati per entrare negli Stati Uniti e assistere alle partite”, si legge nella nota pubblicata degli organizzatori. Nel frattempo, però, il serbo è ancora presente nella lista delle teste di serie in attesa del sorteggio. La sua presenza cambierebbe gli equilibri del torneo. In quanto numero 5 affronterebbe uno dei primi 4 nei quarti di finale, mentre negli ottavi potrebbe nuovamente trovarsi di fronte Jannik Sinner, visto che l’altoatesino parte come 12esimo.

In merito alle posizioni anti-vaccino di Djokovic lunedì 22 agosto la politica e sociologa serba Vesna Pesic ha dichiarato: “Novak Djokovic non è stupido, è solo ignorante. D’altronde, stiamo parlando di un uomo che colpisce la pallina da quando aveva sei anni. Non è colpa sua. Ha avuto fama e ricchezza grazie al tennis. Non ho tempo per lottare contro quelli come lui”, ha scritto la Pesic che ha poi aggiunto: “Non vuole vaccinarsi e non gli importa nulla di ciò che la pandemia ha causato in tutto il mondo. Sembra che quelle piramidi in Bosnia non lo abbiano aiutato a fare una scelta saggia”.