Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, al termine dell’udienza, per il 27enne originario della Guinea accusato di aver violentato in strada, domenica mattina, una 55enne ucraina. La procura, con il pm Ornella Chicca, ha chiesto il carcere. La difesa invece – l’avvocata è Nadia Fiorani – ha chiesto la liberazione. Il giudice si è riservato e deciderà nelle prossime ore sull’applicazione di una misura cautelare. La vittima intanto è stata ascoltata dagli inquirenti: “Sono disperata, sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini”, ha detto, secondo quanto riportato dall’Agi. Si riferisce alle immagini delle telecamere che hanno ripreso la violenza: il filmato è stato diffuso da Giorgia Meloni sui suoi canali social e ha suscitato numerose critiche.

L’arrestato è un operaio incensurato, in Italia dal 2014 e richiedente asilo. Risiede a Reggio Emilia e ha riferito di aver passato la notte fra sabato e domenica in discoteca. Ha risposto alle domande, respingendo le accuse. Secondo la sua versione dei fatti non aveva alcuna intenzione di fare del male alla donna: ha detto – stando a quanto si apprende – di essersi avvicinato per soccorrerla perché pensava stesse male.

Ha aggiunto di non essere a conoscenza del video. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per la diffusione illecita senza consenso del filmato che riprende lo stupro. Il reato, a quanto apprendono le agenzie di stampa da fonti qualificate, è previsto dall’articolo 734 bis del codice penale. Le indagini riguardano sia la pubblicazione delle immagini da parte di alcune testate giornalistiche sia la diffusione sul profilo Facebook e Twitter della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Le pagine social hanno scelto di rimuovere i post: violano il regolamento.