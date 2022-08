Juventus, Inter e Roma sono a rischio sanzioni Uefa per il Fair Play finanziario. A riportare la notizia è il Times, secondo il quale la federazione del calcio europeo a settembre annuncerà una serie di provvedimenti contro 20 club, tra cui anche Paris Saint-Germain, Barcellona e Arsenal. Sempre secondo il quotidiano inglese nerazzurri e giallorossi oltre alla multa verranno punite anche con restrizioni di mercato. Per queste ultime due squadre i problemi sono da ricercare nella stagione 2020/2021. Roma e Inter sarebbero già state avvertite dalla Uefa con la quale avrebbero intavolato un accordo per ridurre la sanzione che comporterebbe comunque un multa e limitazioni al mercato.

Secondo le regole Uefa vigenti un club può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se le spese per giovanili e settore femminile non devono essere prese in considerazione. Al centro della vicenda ci sarebbe anche la Juventus, anche se i bianconeri sono in una posizione più complicata complice la battaglia legale per la Super Lega. Lo stesso vale per il Barcellona, anch’esso nel mirino Uefa. Entrambi gli organici rifiuterebbero di aprire un negoziato al fine di ridurre l’entità del provvedimento.

Anche l’Arsenal ha problemi di Fair play finanziario, ma per i Gunners la stagione incriminata è il 2021/2022. Per l’anno appena concluso, però, la Uefa sta aspettando i documenti completi dalle squadre con le quali aprirebbe successivamente un negoziato. Per il 2020/2021 sarebbero 10 le squadre a rischio sanzione: oltre alle tre italiane, figurano anche Paris Saint-Germain e Marsiglia, ma per le due francesi sarebbe sufficiente pagare una multa.