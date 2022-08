Arrivare a 96 anni non è da tutti. La regina Elisabetta II però ci è riuscita e appare ancora in grande forma. Plausibile pensare che un certo peso lo abbia anche la sua alimentazione. E a questo proposito il suo ex chef privato, Darren McGrady, in un video caricato su YouTube nel 2021 e di cui si parla solo ora ha svelato quale sarebbe quella cosa che la sovrana mangia ogni giorno da quando era una bambina. Stando alle parole di McGrady la ‘Queen’ non rinuncia mai a uno spuntino che è comune a molti bambini: pane, burro (o panna) e marmellata, niente di più semplice, da accompagnare al tè pomeridiano. Ma trattandosi della regina qualcosa di curioso deve pur esserci. E infatti la marmellata usata, o almeno la preferita da Elisabetta, è la conserva di fragole realizzata nel castello di Balmoral in Scozia. Ma guai a servirgliela fuori stagione. Le fragole devono essere rigorosamente fresche. Il sandwich tanto amato dalla sovrana si chiama jam penny. Questo perché i panini vengono tagliati in cerchi grandi come un vecchio penny britannico.