L’Italia è sul tetto d’Europa. Chiusi gli Europei di nuoto a Roma e quelli multidisciplinari a Monaco, il bilancio azzurro è incredibile. Se si sommano le medaglie delle due manifestazioni il nostro Paese è in testa al medagliere. In Baviera dove si sono disputate le rassegne continentali di atletica, beach volley, ciclismo, ginnastica, canoa sprint, canottaggio, arrampicata sportiva, tennistavolo e triathlon l’Italia ha chiuso al terzo posto complessivo alle spalle di Germania e Gran Bretagna. Nella capitale, invece, gli azzurri hanno dominato stabilendo il nuovo record di ori nella storia degli Europei di nuoto (24) e conquistando 67 medaglie totali, ben 40 in più rispetto alla seconda, ovvero la Gran Bretagna.

Gli Europei di nuoto

In casa a Roma, l’Italia ha stabilito il nuovo record di medaglie in una rassegna europea conquistando 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi. Numeri mai visti prima per qualsiasi altra nazione. La stessa Russia che deteneva il record di ori con 23 nel 2018 a Glasgow vinse 47 allori, 20 in meno degli azzurri. L’Italia in Scozia chiuse al terzo posto nel medagliere con 8 ori, 12 argenti e 19 bronzi. L’unico numero rimasto confermato quattro anni più tardi sono i 19 terzi posti, mentre i metalli più preziosi sono cresciuti esponenzialmente. Il fattore casa sicuramente si è fatto sentire, ma a fare la differenza è stata la qualità e l’abbondanza del movimento italiano, ormai ai vertici mondiali come dimostrato dalla recente rassegna iridata di Budapest. A fine giugno il Bel Paese aveva vinto 22 medaglie di cui 9 d’oro, chiudendo al terzo posto il medagliere battuto solo dalle superpotenze Stati Uniti e Cina.

Medagliere Europei nuoto Roma

Italia 24 ori 24 argenti 19 bronzi, totale 67 Gran Bretagna 10 8 9 tot: 27 Ucraina 10 6 1 tot: 17 Germania 6 2 7 tot: 15 Ungheria 5 8 3 tot: 16 Olanda 5 1 6 tot: 12 Svezia 4 2 2 tot: 8 Francia 3 8 10 tot: 21 Romania 3 1 0 tot: 4 Svizzera 1 4 0 tot: 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Fatto Quotidiano (@ilfattoquotidianoit)

Europei di Monaco

Anche la rassegna continentale multisport di Monaco di Baviera ha sorriso all’Italia. Nelle nove discipline protagoniste in Germania gli azzurri hanno conquistato 14 ori, 18 argenti e 19 bronzi che valgono il terzo posto nel medagliere. A sopravanzarci sono stati i padroni di casa che si sono imposti grazie al trionfo nell’ultima competizione in calendario: la 4×100 femminile. I teutonici hanno vinto sul filo di lana con lo stesso numero di medaglie, ma con due ori in più rispetto alla Gran Bretagna. Nel 2018 a Berlino l’Italia portò a casa 7 ori, 5 argenti e 9 bronzi. Quattro anni dopo gli allori sono più che raddoppiati, a testimonianza che le straordinarie Olimpiadi di Tokyo non sono state un evento sporadico, ma anzi il punto di partenza di un ciclo vincente.

Medagliere Europei di Monaco

Germania 26 ori 20 argenti 14 bronzi, totale 60 Gran Bretagna 24 19 17 tot: 60 Italia 14 18 19 tot: 51 Francia 11 17 22 tot: 50 Ungheria 11 7 5 tot: 23 Spagna 9 11 12 tot: 32 Paesi Bassi 9 7 12 tot: 28 Polonia 8 16 15 tot: 39 Romania 8 2 5 tot: 15 Grecia 6 4 0 tot: 10

Il totale Europei: Roma + Monaco

Se si sommano i risultati della gare disputate nella capitale e quelle nel capoluogo bavarese l’Italia è prima sia per ori conquistati che come numero complessivo di podi. I successi di Yeman Crippa nei 10.000 metri di atletica e quello di Domenico Acerenza nei 10km in acque libere hanno scavato il solco decisivo. Gli azzurri comandano con 38 ori, 42 argenti e 26 bronzi per un totale di 118 medaglie. Dietro di noi inseguono Gran Bretagna (34 ori e 87 medaglie totali) e Germania (32 e 75). Stupisce il divario con la Francia, che ha conquistato 71 medaglie ma appena 14 ori, ben 24 in meno dell’Italia.

Medagliere complessivo: Roma + Monaco