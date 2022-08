Bobo Craxi è il candidato del Pd al collegio uninominale di Palermo. Lo ha confermato via Twitter lo stesso secondogenito di Bettino Craxi e fratello della senatrice forzista Stefania, presidente della Commissione esteri di Palazzo Madama.

“Ho accettato la proposta di rappresentare la coalizione di centrosinistra all’uninominale di Palermo, grande città del Mediterraneo. Mi batterò con serietà per promuovere idee e programmi per il governo del Paese. In animo lo spirito, l’esperienza, la storia di un socialista italiano“, ha scritto.

Già sottosegretario di Stato agli affari esteri, Bobo Craxi è stato esponente del Partito Socialista Italiano e membro del Nuovo Psi, poi dei Socialisti Uniti e infine del risorto Partito Socialista Italiano. Già deputato tra le fila della Casa delle Libertà, nel 2006 è stato nominato sottosegretario agli Affari Esteri, mentre nel 2010 è stato capolista alle regionali del Lazio del PSI e nel 2021 è stato capolista alle comunali di Roma a sostegno di Roberto Gualtieri.