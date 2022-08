“Il Pd ha abdicato al suo statuto sulle candidature dem?. Se le elezioni fossero state a scadenza normale e avessimo avuto la possibilità di fare le primarie, quella sarebbe stata la nostra prima scelta. Fare le primarie per scegliere i candidati per le politiche come facemmo nel 2013 è una cosa sicuramente positiva. È evidente che aver chiuso anticipatamente l’esperienza Draghi e aver avuto un voto così ravvicinato ci ha colto alla sprovvista e ha obbligato tutti a correre per fare le cose nel migliore dei modi possibile”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta risponde alla domanda del Fattoquotidiano.it sulle candidature Pd, durante la conferenza stampa al Nazareno. “Si sarebbe sicuramente potuto fare meglio, per noi e per gli altri, ma con questi tempi e con questa legge elettorale così astrusa, credo fosse molto difficile fare meglio. Sono felice che da oggi in poi si parli di programmi e inizi la campagna elettorale”, continua.