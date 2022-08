Mariah Carey è stata derubata mentre era in vacanza in Italia. Come riferito dalla polizia al giornale di intrattenimento Page Six, il mese scorso dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione, ad Atlanta, mentre lei si trovava a Capri con il compagno, Bryan Tanaka, e i figli gemelli Monroe e Moroccan. Le forze dell’ordine non hanno reso noto come sia avvenuto il furto, poiché “un’indagine sull’evento è ancora aperta e, inoltre, le informazioni potrebbero essere limitate”, ha rivelato il tabloid. Un fondo che controlla numerose altre proprietà e interessi commerciali di Carey aveva acquistato la villa, nel dicembre 2021, per 5,65 milioni di dollari. La casa comprende nove camere da letto, tredici bagni, una piscina, un campo da tennis e un parco giochi.