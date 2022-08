Un improvviso temporale si è abbattuto su Siena, proprio mentre stava per iniziare il Corteo Storico del Palio in piazza del Campo. Le migliaia di persone che erano già radunate nella ‘conchiglia’ in attesa della carriera prevista alle ore 19.15 hanno lasciato velocemente la piazza in cerca di un riparo. Per via del violento temporale, il Comune è stato costretto a rinviare il Palio a domani, mercoledì 17 agosto. L’ufficialità del rinvio viene data con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico.

La pioggia battente è cominciata a cadere alle 16.50, subito dopo l’esibizione del Drappello dei Carabinieri a cavallo. Dopo pochi minuti la pioggia è cessata, ma il tufo disposto nella pista destinata alla corsa dei cavalli è stato reso pressoché impraticabile. Da qui la decisione di posticipare la carriera di 24 ore.

Il maltempo aveva già costretto il Comune ad annullare anche la sesta prova, la provaccia. Il pericolo però sembrava scongiurato: “Non è mai bello togliere qualcosa alla festa e alla cadenza dei quattro giorni, ma il maltempo ci ha costretto ed è stato meglio scegliere questa soluzione per sistemare la pista in vista di questa sera”, aveva detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, nella tradizionale conferenza stampa nel giorno del Palio, ringraziando “tutti i dipendenti comunali per il consueto lavoro effettuato anche questa volta, in particolare per la gestione della pista”. La pioggia caduta nel pomeriggio però ha reso vano ogni sforzo.