E’ già lunga diversi chilometri la coda che si è formata lungo la SS36 all’altezza di Lecco in direzione nord, dopo che alcuni massi sono precipitati sulla sede stradale nella tarda serata di sabato. Le immagini dal drone sono state girate all’altezza di Civate. La coda è molto lunga e anche la viabilità nelle zone limitrofe è in tilt. Conseguenze inevitabili in pieno ponte di Ferragosto.