“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese). E la Sicilia li attende i suoi figli, anche quando scelgono di andare via. Ascolta paziente il coraggio di chi è rimasto, sperando che un giorno Colapesce possa riaffiorare dalle profondità liberato dal compito di sorreggerla.

C’è qualcosa di mio, di tuo, di nostro, un orgoglio, un’appartenenza che reclama una necessità. L’esigenza del cambiamento che non può non passare dalle gambe e dall’intelligenza di una nuova classe dirigente. Ecco perché Caterina Chinnici che incarna tutti i valori più belli della nostra terra non è solo una speranza, ma prassi reale, guida e apertura al dialogo di chi crede che un “paese” ci vuole, non fosse che per il gusto di cambiarlo. E per cambiare la nostra Sicilia bisogna non arrendersi alla coltre oppiacea che ci impedisce di guardare alla bellezza e alla sua carica rivoluzionaria.

Ma quali occhi possono ancora avere il coraggio dell’epifania, del disvelamento? Gli occhi di chi non ha paura di innamorarsi ogni giorno, di perdere la memoria per iniziare daccapo. Ecco, bisogna procedere dall’inizio, con la calma del sole che sorge all’orizzonte. Viviamo invece in un momento storico che predilige i tramonti: quelli della ragione, delle ideologie, dell’equità sociale, delle comunità, delle culture. Il tramonto della speranza che si spegne ogni volta che viene negato il dia-logòs tra la politica e la società civile. Uno stacco crudele che impoverisce il concetto stesso di politica che dovrebbe portare in nuce la dirompenza dell’apertura.

Caterina Chinnici rappresenta la necessità sociale e politica del ritorno alle agorà, agli spazi pubblici di confronto, senza la paura ancestrale di cedere una parte di sé per donarlo all’altro. Una dimensione di ascolto che sappia tradursi in una comunità di intelligenze che al frinire delle cicale preferisca la costruzione di un “paese” nel quale rimanere, non fosse che per il gusto di tracciare nuove linee e nuove possibilità.

Abbiamo abdicato a favore di partiti-regni che indossano lo scettro e la corona brandendo le loro scelte al chiuso di saloni in cui a danzare i valzer sono solo gli invitati. Ma questo tempo è il tempo dell’esserci, di una trattazione delle nuove classi sociali, dei mercati globali che ci allontanano dalla dirompenza del capitale umano. Se tutto è merce e stallo, noi non possiamo farci sorprendere dalla rassegnazione e dall’impotenza. L’impotenza generazionale della nuova classe dirigente si accompagna ad una sovrabbondanza di competenze, di abilità e di intelligenze multiple. Ecco il paradosso. Nell’uso pubblico della ragione dobbiamo rivendicare un’idea politica senza imbatterci in una narrazione di passioni tristi che portano allo svilimento e alla rassegnazione. La ricerca di una prassi collettiva che ci consenta di sfuggire a questo senso di paralisi nel non riuscire a governare i processi, quei processi che ogni giorno invece subiamo sulla nostra pelle.

Una Sicilia ci vuole, non fosse che per il gusto di vederla governare da una donna come Caterina Chinnici, che saprà aprirsi con generosità alle istanze di una generazione che sente l’impellenza d’essere protagonista delle scelte che determineranno il futuro della propria terra. E allora serve il coraggio politico di trascendere le logiche degli equilibri tra i partiti, di scegliere nel proprio premio di maggioranza donne e uomini che possano avere i meriti e i talenti del fare. A chiederlo è la società civile, il mondo del terzo settore e dell’impresa. Il mondo della scuola, dell’arte, della cultura e di tutti coloro che ancora credono nella possibilità di un viaggio collettivo, un afflato di umanità che collega migliaia e migliaia di vite. Forse è semplicemente il cammino di un’intera generazione che merita di essere protagonista credendo nel sogno e nella scelta rivoluzionaria della meritocrazia.

Mari Albanese – Insegnante e scrittrice, consigliere ottava circoscrizione

Giovanni Tarantino – Presidente Asud

Gaetano Merlo – Imprenditore turistico

Alessandro Valenziano – Presidente Quarto Tempo – Xinergie

Dario Duminuco – Segretario circolo Pd II circoscrizione Palermo

Chiara Milazzo – Project manager

Laura Sauro – Funzionaria UE esperta in diritto finanziario europeo

Giuseppe Di Chiara – Docente di diritto processuale penale Università di Palermo

Marcello Longo – avvocato e presidente dell’ottava circoscrizione Palermo

Fabrizio Lo verso- Consigliere Pd terza circoscrizione Palermo

Adele Di Prima – Consigliere Pd quinta circoscrizione Palermo

Tiziana Calabrese – Segretaria Circolo Pd I circoscrizione, consigliere prima circoscrizione

Marcello Riccobono – Segretario Circolo Pd V circoscrizione Palermo

Emanuele Marino – consigliere Pd ottava circoscrizione Palermo

Vito Attanasio – consigliere ottava circoscrizione Palermo

Edward Bosco – dirigente Pd Sicilia

Ugo Bentivegna – Regista e attore teatrale, ass. La valigia dell’attore

Luigi Torretta – socio fondatore M.A.T.Z Soc. Coop

Salvatore Bucchieri – medico

Salvatore Attanasio – medico

Francesco Sauro – ingegnere

Laboni Khanam – artigiano

Jaman Rakibur – commerciante

Angelo Sicilia – Direttore del Museo dei pupi antimafia di Carini, Cefalù e Caltavuturo

Emiliano Farinella – Funzionario EU, esperto digital transformation and public health

Domenico Pirrone – impiegato

Vincenzo Pitti – ristoratore

Saidur Kabir – Imprenditore

Ali Mojnu – lavoratore

Giovanna D’Agostino – insegnate e presidente ass. “Insieme per il sostegno”

Giovanni Zappulla – Coreografo e insegnante

Anna Chiara Trigili – Presidente Ass. Espace, danzatrice e insegnante

Pippo Albanese – Fotografo

Fabrizio Fucà – esperto comunicazione grafica

Marianna Siino – insegnante

Vincenza Pitarresi – Preside in pensione e nonna a tempo pieno

Cristina Corronca – insegnante

Giuseppa Giugno – insegnante

Rita Salerno – operatrice culturale

Pietro D’amore – socio M.T Turismo srls

Sara Ziino – mamma

Lavinia Mineo – imprenditrice

Monim Molla – imprenditore

Sara Di Paola – insegnante

Flavia Mercante – insegnante

Silvia Mercadante – psicologa

Antonella Murò – insegnante

Francesco Paolo – insegnante

Caterina Sapienza – mamma

Davy Deglave – cantante

Rosalia Zummo – impiegata

Kabir Selina – artigiano

Marco Morini – ingegnere e ricercatore

Angela Rizzo – insegnante

Isidoro Farina – Resp.le cultura legalità sport CSAIN Palermo

Vanessa Biviano Pavone -lavoratrice del turismo

Maria Luisa Di Grazia – libera professionista

Lorenzo Iovino – avvocato

Uddin Shab – lavoratore H.O.R.E.C.A.

Giuseppe Merlo- Presidente Accademia calcio Palermo

Di Paola Antonia – mamma

Abul Kalam – commerciante

Malim Mia – commerciante

Francesco Albanese – pensionato

Alessio Dragotto – imprenditore

Giuseppe Duminuco – pensionato

Laura Sciortino – architetto

Fuiano Caterina – impiegata

Paola Raia – insegnante

Kabir Said – commerciante

Uddin Mahin – imprenditore

Vincenzo Schimmenti – lavoratore dello spettacolo

Valentina Bucchieri – Project manager

Chiara Camarda – operatrice turistica

Maurizio Faraci – informatore medico

Alessia Lo Cascio – insegnante e storica dell’arte

Azim Hossain – cuoco

Anna Maria Ferruggia –

Giuseppe Sciortino – ingegnere

Mariella Pillitteri Esposito – medico

Luigi Caruso – operatore sociale

Gianluca Mannalà – lavoratore artigiano

Girolamo D’agostino -pensionato

Chiara Di Liberto – studentessa universitaria

Gabriele Cammarata – studente universitario

Piergiorgio Arena – fondatore M. A. T. Z. Soc. Coop

Clorinda Fonti – mamma e attivista

Angela Fuiano – ingegnere

Gianluca Puleo – insegnante

Luciana Bonadonna – insegnante

Francesco Catalano – presidente ass. La Portineria di quartiere

Maria Fatima Massenti – insegnante

Onorina Agnello – assistente sociale

Lidia Bobbone – maestra d’arte

Salvatore Agro – Avvocato Penalista

Veronica Calamunci – Avvocato Matrimonialista

Dalia Lo Burgio – Avvocato del Lavoro

Miriam Gallina – Project Coordinator

Maria Teresa Di Stefano – progettista e operatrice sociale

Aura Lopes – Ex pip

Erika La Ragione – Attrice

Celestino Bellavia – Cancelliere

Giuseppe Tarantino – Ricercatore

Francesca Tarantino – Insegnante

Marika Visconti Operatore – Caf Patronato

Francesco Urso Cale Coordinatore – Caf Patronato Unsic

Alessandra Di Giovanni – Tirocinante

Francesco Comito – Ex Pip

Maurizio Li Causi – Ex Pip

Paolo Taormina -Tirocinante

Roberta Nasta – Ex Pip

Giovanni Mazzola – Ex Pip

Antonio Floria – Imprenditore della Ristorazione

Fabio Di Benedetto – Ex Pip

Massimiliano Casarrubea – Dj

Antonio D’Andrea – Educatore

Giuseppe Scelta – Organizzatore Eventi

Fabio Buscemi Ex – Pip

Benedetta Sciarrino – Ex Pip

Giorgio Cucuzza – lavoratore

Monica Milazzo – insegnante

Maurizio La Mattina – lavoratore indipendente

Rosolino Mendola – ex pip

Marzia Cristiano – lavoratore indipendente

Daniele Gaglio – assicuratore

Alessandra Neri – lavoratore bancario

Paola Reina – insegnante

Sanny Nahid – questura di Messina