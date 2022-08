L’Atac, l’azienda per la mobilità di Roma, ha bisogno di personale: servono 200 autisti per evitare nuove cancellazioni delle corse. Ne scrive Il Messaggero. Nei mesi estivi le carenze dell’organico sono state compensate (per quanto possibile) dagli orari ridotti, anche se con molte difficoltà soprattutto su alcuni percorsi di superficie. I nuovi conducenti sono perciò necessari entro settembre, quando si tornerà a pieno regime.

L’azienda si è rivolta a un’agenzia per il lavoro con l’intenzione di cercare autisti interinali da impiegare entro fino settembre: senza concorso e con contratti di tre mesi, come scrive il quotidiano romano. Il tutto parte da un accordo con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl autoferrotranvieri, con i quali è stato siglato un piano suddiviso così: il ricorso all’uso della vecchia graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 86 autisti, e, in contemporanea, la ricerca ulteriori 130 dipendenti con contratto interinale, per il periodo da ottobre a dicembre di quest’ anno. Nel 2023 verrà poi avviato un nuovo bando di selezione per assumere gli autisti necessari a garantire il servizio.