Donald Trump è indagato per spionaggio. Le indiscrezioni di stampa sono state confermate dal mandato di perquisizione dell’Fbi della sua residenza in Florida, dopo che lo stesso è stato desecretato dal tribunale.

L’ex presidente è indagato per tre reati. Il primo riferibile all’Espionage Act, la legge anti spionaggio, che punisce l’illecito possesso di informazioni relative alla difesa che potrebbero danneggiare gli Stati Uniti o beneficiare un Paese straniero; distruzione o occultamento di documenti per ostruire un’indagine governativa o un procedimento amministrativo; illecita rimozione di documenti governativi. Nessuna di queste leggi viene chiamata in causa nei procedimenti penali quando il materiale in questione è declassificato. Questo significa che il materiale sequestrato nella residenza di Trump era classificato come riservato o top secret.

Gli agenti dell’Fbi che lunedì hanno perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago hanno hanno portato via 11 faldoni di documenti riservati, compresi alcuni classificati come top secret, la cui consultazione è permessa solamente all’interno di speciali edifici governativi. Lo scrive il Walll Street Journal, riferendo che nelle 20 scatole di materiale sequestrate a casa dell’ex presidente erano contenute anche una serie di informazioni sul “presidente francese“. Nel materiale sequestrato, inoltre, erano comprese fotografie, una nota scritta a mano e il provvedimento di clemenza nei confronti di Roger Stone, ex alleato di Trump.

Dopo la mozione presentata dal dipartimento di Giustizia e il via libera dei legali di Donald Trump, il giudice del tribunale federale della Florida ha desecretato il mandato con il quale gli agenti dell’Fbi hanno perquisito la residenza dell’ex presidente. L’atto contiene le motivazioni dell’indagine e la lista del materiale sequestrato. Il materiale sequestrato dall’Fbi era “tutto declassificato“. È quanto sostiene Donald Trump attraverso il suo social media Truth. Il materiale, afferma l’ex presidente, era in un “luogo sicuro, con un lucchetto aggiuntivo su loro richiesta”. Secondo il mandato di perquisizione e la lista del materiale sequestrato a Mar-a-Lago, Trump avrebbe impropriamente sottratto materiale riservato e top secret concernente la sicurezza nazionale ed è attualmente indagato dall’Fbi per violazione della legge sullo spionaggio e per altri reati.