Ricordate quando da bambini osservavate il mappamondo sulla scrivania in camera vostra? Quante volte avete sognato di poter fare il giro del mondo? Bene, se è vero che “i sogni son desideri”, oggi tutto questo è diventato realtà. Topolino e il mondo Disney offrono un super tour esclusivo dedicato a soli 75 ospiti dal titolo “Disney Parks Around the World: A Private Jet Adventure”. Il viaggio, della durata di 24 giorni, vuole portare i bambini alla scoperta dei 12 parchi tematici targati Disney sparsi per il mondo a bordo di un jet privato. E non è tutto: durante l’avventura sono previste tappe alla Torre Eiffel, il Taj Mahal, le piramidi di Giza, i Walt Disney Studios e un tour al Lucasfilm Campus di San Francisco (non aperto al pubblico, ma accessibile solo con il tour in questione), dove ci sarà la rara opportunità di essere invitati allo Skywalker Ranch, costruito dal creatore di Star Wars, George Lucas.

L’esperienza permetterà dunque ai piccoli e grandi fan dei cartoon di conoscere personalmente i creativi che danno vita ai personaggi tanto amati da noi potendo seguire passo passo tutti i processi di produzione. Una full immersion di culture, cibi e tradizioni. Ogni parco ha una storia da raccontare e un Paese da scoprire. I Parchi Disney che saranno visitati durante il tour spazieranno dalla California a Tokyo, da Shanghai a Hong Kong e dalla Florida fino a Parigi. Proprio Disneyland Paris quest’anno sta festeggiando con grandi celebrazioni l’anniversario dei 30 anni dell’apertura del parco europeo.

Tra uno spostamento e l’altro il vero protagonista oltre a Mickey Mouse sarà il lussuoso Boeing 757 vip, della compagnia irlandese Icelandair. A bordo sarà possibile trovare uno chef privato, tre medici a disposizione 24 ore su 24 e tre membri dello staff Disney pronti a soddisfare ogni minima curiosità sul mondo più magico e fatato di sempre. La magia, inevitabilmente, sta anche nel prezzo del tour. Il costo totale a persona per i 24 giorni, tutto incluso, è di 110 mila dollari (circa 105 mila euro). La prima partenza del tour è fissata per il 9 luglio 2023 con rientro il primo agosto. Dal 28 giugno 2022 sono iniziate ufficialmente le prenotazioni per un viaggio che si preannuncia essere unico nel suo genere. Certo, bisogna essere Paperon De Paperoni per affrontare questo viaggio ma, come diceva Walt Disney in persona, “Se puoi sognarlo, puoi farlo. Ricorda sempre che questa intera avventura è partita da un topolino”.