Gli Italiani in vacanza danno sempre molte soddisfazioni. Quasi ogni anno i servizi giornalistici realizzati in spiaggia riescono a regalare delle vere e proprie perle in grado di strappare una fragorosa risata. È stato così con le ragazze che stavano “a fa’ ‘a colla” a Ostia e che provavano a refrigerarsi con Calippo e “bira”; qualche anno fa aveva sollevato invece non poche critiche la clip della signora di Mondello che urlava “Non ce n’è Coviddi”, che se non faceva ridere è comunque diventato un tormentone. Quest’anno il trofeo va sicuramente alla donna intervenuta a Morning News nella puntata in onda il 9 agosto su Canale 5.

Il programma condotto da Simona Branchetti ha realizzato un collegamento con la spiaggia di Ostia. La località del litorale romano non delude mai, e questa volta ha raccontato l’estate degli 80enni. La giornalista Giorgia Ceccacci si è aggirata tra arzilli vecchietti che facevano risveglio muscolare e ha intervistato alcuni di loro anche per chiedere come stessero affrontando il grande caldo. “Siamo in diretta” ha puntualizzato la Ceccacci prima di dar la parola a un gruppetto di anziane signore e chiedere: “Allora, vi siete rinfrescate?”. Una di loro ha risposto: “Benissimo, pure la patata si è rinfrescata“. La simpatica bagnante si è subito portata la mano alla bocca, consapevole di aver detto qualcosa di poco appropriato, e la sua amica ha ribadito, nel caso non si fosse capito: “Pure la patata, pure la patata!”. L’inviata di Morning News sebbene un po’ imbarazzata non ha potuto nascondere il riso: “Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate” ha chiosato.