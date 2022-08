“Da Manlio di Stefano a Bonelli a Fratoianni, non possiamo stare tutti insieme. Era una coalizione nata per perdere, e per perdere male”. Lo ha detto Carlo Calenda, intercettato dall’Ansa, dopo aver annunciato la rottura dell’alleanza col Pd da Lucia Annunziata, su Rai3. “Quella coalizione – ha aggiunto – era una cosa incomprensibile per gli italiani”.