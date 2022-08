È un mutuo davvero da record quello sottoscritto da Adele: 38 milioni di dollari su un totale di 58 per la mega villa fatta costruire nel 1994 da Sylvester Stallone a Beverly Hills, il quartiere vip di Los Angeles. La stipula risale allo scorso gennaio ma la notizia è stata resa nota solo ora dal The Post, che pubblica l’atto del contratto firmato dalla cantante britannica: “Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di pagare il debito per intero entro e non oltre il 1° marzo 2052″, si legge nel documento. Insomma, Adele si è impegnata per trent’anni con un mutuo milionario ma l’impegno non la spaventa, anzi: il suo nuovo tour in partenza in autunno dovrebbe fruttarle 1 milione di dollari a data e, in più, attende d’incassare i profitti della vendita della sua villa a Las Vegas. Non è escluso, quindi, che possa anche estinguere il debito anzitempo.

Lo scorso maggio la 34enne dalla voce portentosa aveva annunciato il trasferimento, assieme al fidanzato Rich Paul, nella nuova casa: una tenuta da 3,5 acri con una villa da 5500 metri quadrati in stile Riviera Italiana, con otto camere da letto con terrazze e 11 bagni, oltre a palestra, sala cinema, sala sigari, piscine, spa, uno studio d’arte e un garage da otto posti auto. Ma non è tutto: la proprietà vanta anche viste panoramiche sulla città e sul canyon, oltre ad un foyer a due piani, un ufficio, un soggiorno e diverse sale da pranzo. Completa l’offerta una guest house a due piani con due camere da letto e una cucina completamente attrezzata per gli ospiti.