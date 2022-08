Francesco Totti torna a Sabaudia (LT) per le vacanze, ma questa volta è da solo. L’ormai ex moglie, Ilary Blasi, sarebbe infatti partita per la montagna insieme alle sorelle Melory e Silvia. Come sta trascorrendo lui la prima estate da papà-separato? A rivelarlo nei dettagli è Repubblica. ‘Il Pupone’ non si è visto molto in città, bensì avrebbe scelto di fare una grande spesa al supermercato poco fuori dal centro abitato: “Si vede che non ha voglia di uscire“, scrivono i giornali. “Non è cambiato nulla, continua a frequentare gli stessi amici di sempre”, ha assicurato una delle persone a lui più vicine a Sabaudia. “Ilary non si è vista, lo scorso anno era venuta un paio di volte per il cappuccino”, ha invece raccontato una barista a due passi dal Comune. Una giornata tipo è stata immortalata con tanto di video dal Corriere. Totti si reca in spiaggia con comodo, intorno alle 12:30. Insieme a lui, la figlia Isabel.

Dapprima sistema il lettino e l’ombrellone, poi si ferma per autografi e selfie con i fan. Infine eccolo in mare per giocare con la bimba di 6 anni (la terzogenita, prima di lei sono nati Chanel e Cristian). Sorrisi e scherzi in acqua, come un qualsiasi marito che si è separato ma che continua ad essere prima di tutto un papà attento e presente. Così continua l’estate dell’ex capitano giallorosso. Dopo aver trascorso alcuni giorni con la nuova fiamma Noemi Bocchi, adesso Totti si gode la famiglia, quella che aveva creato con Ilary durante i loro 20 anni d’amore, bruscamente interrotto. Poi l’epilogo inaspettato e due modi differenti di affrontare la separazione a livello mediatico. Lo scorso 11 luglio, il giorno dell’annuncio della separazione, avevano scelto strade diverse per comunicare la notizia. Più stringata la nota stampa di lei; più emotiva, invece, quella di lui.

Diverso anche l’approccio ai social. Mentre l’ex numero 10 continua a pubblicare poco o niente, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sta diventando una vera e propria star. Selfie, foto e video in riva al mare, con la figlia Isabel, con gli amici ma anche con i fan.”Sei bellissima”, “Sei splendida”, “Sei unica”, i commenti sotto alle foto ripubblicate da alcune fanpage della conduttrice. Non mancano le solite critiche: “Troppo rifatta”, “Troppo magra” e via dicendo. Che fine ha fatto, invece, Noemi Bocchi? “Si sta facendo un bagnetto al Circeo, a 1 km o poco più dalla casa di Sabaudia”, scrive Dagospia in un articolo di 3 giorni fa.