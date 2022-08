Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard ai ferri corti. I due erano una delle coppie più amate d’America; eppure, dopo alcuni tradimenti del compagno, scoperti dalla modella, la loro storia sembra vacillare seriamente. Una frattura che il 41enne sta cercando di sanare prima dell’ufficialità del divorzio. “Sebastian la sta pregando di dargli un’altra possibilità”, ha rivelato una fonte a Page Six. Pare che Emily, però, non voglia tornare sui suoi passi e, investigando maggiormente, abbia scoperto episodi che hanno sigillato la scelta già meditata.

Dopo essere stati amici a lungo, Ratajkowski e Bear-McClard sono convolati a nozze nel 2018. Un amore inizialmente forte e stabile, coronato dal concepimento di Sylvester, nato nel 2021. I rumors sulla possibile rottura, però, si sono intensificati quando la modella è apparsa sui social senza fede nuziale e i chiacchiericci da bar sono diventati certezza. Sebbene la coppia abbia scelto il silenzio, alcuni amici, contattati dal magazine newyorkese, hanno raccontato l’accaduto chiedendo di restare nell’anonimato. “Erano semplicemente bellissimi, ma ovviamente anche le relazioni più belle hanno questi brutti finali. Non so quale sia la verità sul comportamento di Sebastian, e non lo sto difendendo, ma so che stanno entrambi vacillando. È così triste”, ha spiegato una fonte vicina ai due. A Page Six, un insider ha poi confermato il tradimento: “Sì, Sebastian ha tradito. È un imbroglione seriale. È disgustoso. È un cane”.