Un riquadro rosso, senza alcuna didascalia, ma che sta già impensierendo i follower che lo vedono come un segnale d’allarme. Essere fan di Britney Spears è da anni fonte di continue preoccupazioni. Da quel lontano 2007, quando la star ebbe un tracollo emotivo sotto gli occhi di tutto il mondo, fino all’incubo della conservatorship, in molti frangenti i supporter della cantante si sono trovati a vivere momenti di grande tensione. Con la fine della tutela legale si pensava che le cose sarebbero potute soltanto migliorare, invece il profilo Instagram di Britney continua a destare non pochi sospetti sulle sue effettive condizioni di salute (mentale). Lunghissimi post – non di rado condivisi e subito dopo cancellati, come quello delle ultime ore contro la Chiesa cattolica– in cui si lascia andare a flussi di coscienza di non sempre facile interpretazione, reiterate invettive contro la famiglia, rea di averle remato contro e di averla di fatto tenuta in gabbia per anni. Ma anche citazioni della Bibbia alternate a scatti senza veli e ai soliti balletti (sempre uguali) nel salotto di casa sua, ormai divenuto familiare ai follower.

Le ipotesi dei fan – Già in passato in molti commentando i suoi post le avevano chiesto se stesse bene, e ora sono tornati a farlo perché nel giro di pochi giorni Britney ha condiviso un riquadro rosso senza alcuna altra indicazione. C’è chi, molto ottimista, si augura che sia un indizio del fatto che si stia aprendo per lei una nuova era discografica. Un’ipotesi che troverebbe un aggancio nel fatto che nelle prossime settimane dovrebbe uscire un duetto tra la Spears ed Elton John sulle note di Tiny Dancer. I più, però, hanno paura che quelle macchie rosse siano un grido d’aiuto. “Un SOS?” si chiede qualcuno, “Possiamo controllare che questa povera donna stia veramente bene?! Mi sento così inutile e non riesco a immaginarmi come possa sentirsi” è il commento preoccupato di qualcun altro. E ancora: “A giudicare dai suoi post recenti e passati, credo stia lanciando un allarme rosso. Non penso che Britney stia bene”. Difficile non essere d’accordo.