Se già di per sé i social sono il luogo simbolo degli stereotipi e dei falsi miti su canoni di bellezza irrealistici, ecco che in estate tutto ciò viene amplificato ulteriormente, complici i post in costume e dai luoghi di vacanza. Ecco quindi che in questo contesto il messaggio di Selena Gomez risulta ancora più potente e necessario: la cantante è infatti paladina della body positivity da diverso tempo e ha colto l’occasione di un video in barca per ribellarsi all’abitudine di trattenere la pancia per sembrare più magre. “Non trattengo il respiro…Gli stomaci veri sono tornati di moda…“, dice la popstar ed attrice in un video su TikTok, ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si accarezza la pancia fasciata in un costume intero fiorato. La sua è una presa di posizione apparentemente banale ma assolutamente non scontata, viste le immagini di irreale perfezione che affollano i nostri social. E i suoi fan hanno apprezzato: “Mi fai sentire a mio agio nella mia stessa pelle”, ha scritto qualcuno nei commenti. “Body positivity, così rinfrescante”, ha aggiunto un altro, e ancora: “Sei il miglior modello a cui far riferimento…“.

