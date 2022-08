Botta e risposta social tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. L’occasione è un post della leader di Fratelli d’Italia contenente la sua proposta del “Più assumi e meno tasse paghi”: “In Italia le tasse sul lavoro sono troppo alte”, scrive Meloni. “Non serve assistenzialismo per risolvere il problema occupazionale e rilanciare l’economia. La ricchezza di uno Stato – aggiunge – la creano imprese e lavoratori”. Da qui l’idea (con tanto di hashtag) #PiùAssumiMenoPaghi.

Cara @GiorgiaMeloni, questa l’ho già sentita. Anzi, l’ho già fatta. Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, donne e con #DecontribuzioneSud, inseriti nell’ultima Manovra del Conte II, circa 1,8 milioni di persone hanno ottenuto un lavoro. Ah già: tu non l’hai votata! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 4, 2022



Tra i commenti al tweet, però, c’è anche quello dell’ex presidente del consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle: “Cara Giorgia, questa l’ho già sentita. Anzi, l’ho già fatta“, replica Giuseppe Conte. “Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, donne e con #DecontribuzioneSud, inseriti nell’ultima Manovra del Conte II, circa 1,8 milioni di persone hanno ottenuto un lavoro”, spiega, concludendo il commento con sarcasmo: “Ah già: tu non l’hai votata!”. Ma la controreplica di Giorgia Meloni non si fa attendere. “Sì, sì”, risponde con ironia ,”avete pure abolito la povertà e certamente gli italiani riconosceranno il vostro lavoro”, con tanto di emoticon con il pollice in su.

Giorgia, mai detto di avere abolito la povertà. Per l’Istat in pandemia abbiamo evitato che 1 milione di persone finissero in povertà, con aiuti che tu chiami metadone di Stato. Sei fortunata, con la politica prendi 500 euro al giorno. Perché umili chi vive con 500 euro al mese? — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 4, 2022



L’ultima parola è del leader dei 5 Stelle che ribatte: “Giorgia, mai detto di avere abolito la povertà. Per l’Istat in pandemia abbiamo evitato che 1 milione di persone finissero in povertà, con aiuti che tu chiami metadone di Stato”. Conte incalza e chiude il suo commento con un “Sei fortunata, con la politica prendi 500 euro al giorno. Perché umili chi vive con 500 euro al mese?”.