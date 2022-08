Manuel Bortuzzo è stato nuovamente risucchiato nel ciclone del gossip. Dopo la fine della travagliata relazione con la principessa Lulù Selassié, secondo le più recenti indiscrezioni l’ex nuotatore paralimpico avrebbe una nuova fiamma. A far circolare la voce, sulla base della soffiata di una follower, la regina del pettegolezzo social, Deianira Marzano. L’utente avrebbe raccontato all’influencer di aver visto Manuel Bortuzzo, in compagnia di Cecilia Cantarano, presso l’outlet di Castel Romano. A quanto pare, inoltre, i due avrebbero cominciato a seguirsi su Instagram e scambiarsi like alle foto.

Neanche a dirlo, i rumors hanno fatto il giro del web. Ma, come spesso accade, la realtà è un’altra e la replica della Cantarano non ha tardato ad arrivare. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, la celebre tiktoker ha smentito i gossip delle ultime ore: “Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia e torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? Ma state bene? Tutto ok?”, ha commentato furente la giovane.

Cantarano è un’affermata tiktoker da 3 milioni di follower e intrattiene il proprio pubblico con video comici, challenge, consigli di bellezza e classici ‘balletti’. Grazie al successo sul celebre social cinese, è riuscita a ritagliarsi un ruolo in radio come co-conduttrice di ‘Generazione Zeta’, il programma di Radio Zeta dedicato ai più giovani.