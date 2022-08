Eleonora Giorgi era assente al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E questo è bastato a scatenare i pettegolezzi più sfrenati. L’evento è stato celebrato lo scorso 25 luglio nella chiesa di San Gerlando ad Agrigento e Alfonso Signorini, commosso, è stato scelto dall’ex coppia di gieffini vip come padrino del bimbo. La strana mancanza della nonna, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno e l’influencer 41enne e il compagno 30enne ne hanno spiegato l’assenza a Chi.

“È la solita storia di questi giorni e di questi ultimi anni: è stata a contatto con un mio cugino che poi si è scoperto positivo e lei, che comunque ora sappiamo essere negativa, non se l’è giustamente sentita di partecipare. Pensi lei come è stata per questo”, ha rivelato Paolo. Costretta a casa, dunque, l’attrice ha dovuto rinunciare a presenziare al battesimo del nipote e al ricevimento, organizzato al Lounge Beach Scala dei Turchi.

Assente alla cerimonia anche Francesco Sarcina, ex marito di Clizia e padre della sua primogenita Nina, 7 anni. “Si sarebbe divertito anche lui, in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai si è trovato un equilibrio…”, ha dichiarato ironicamente la Incorvaia. Presente, invece, Massimo Ciavarro, padre di Paolo e dolce nonno. “Gabriele è riuscito pure a fare perdere la testa al nonno, non lo vedevo da tanto tempo così felice e così divertito. Anche dalla festa. Poi noi tre ci somigliamo: Gabriele crescerà e diventerà ricciolino”, ha evidenziato il papà del neo-battezzato.