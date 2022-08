Ludovico Tersigni è tornato su Instagram. E non per diletto. In un mondo estremamente tecnologico, oggi, è facile essere vittima di frodi, truffe e spiacevoli imprevisti digitali. È quanto accaduto al conduttore della scorsa edizione di X Factor, il quale è stato vittima di un furto di identità digitale. Per scongiurare malintesi, pochi giorni fa ha quindi pubblicato un post sul suo profilo: “Nei mesi in cui sono stato conduttore di X Factor si è verificato un evento che non credevo possibile: sono stati creati degli account a mio nome – ha esordito –. È avvenuto un evidente furto di identità. Le persone che hanno avuto questa brillante idea si sono permesse di chiedere denaro in DM utilizzando come pretesto la mia visibilità”. E ancora: “Uno dei motivi per cui sono tornato su Instagram è proprio questo: scongiurare questa eventualità. Ci tengo a ribadire che questo è il mio unico account ufficiale, diffidate dalle imitazioni! Daje”.

Tra ironia, affetto e una punta di sdegno, i fan si sono subito scatenati nei commenti. “E io che aspettavo ancora che mi ridessi quei 2mila euro che ti ho mandato su un conto svizzero”, scrive qualcuno; “Ti adoro”, “Di Ludo Tersi ce n’è uno, come lui nessuno”, “Ci mancavi”, “È bello poterti avere qui”, scrivono altri. C’è anche, infine, chi si mostra sconsolato: “Ma guarda una persona a che punto deve arrivare, ad essere quasi ‘costretto’ a stare sui social per evitare che succedano cose del genere… mi sono finite le parole”.