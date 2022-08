“Sono in piena salute”. Dopo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, Claudia Cardinale smentisce le voci di un suo ricovero in una casa di riposo francese, replicando che sta bene e che “si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli”. “Sto accanto alla mia famiglia – ha detto all’Ansa l’attrice di 84 anni – sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”. Queste le sue parole, in netto contrasto con quanto aveva pubblicato nei giorni scorsi Dagospia citando una “amica di vecchia data dell’attrice”, della quale non si citava il nome, secondo cui quest’ultima “sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”. Voci assolutamente non confermate dalla diretta interessata che oggi ha dunque tenuto a rassicurare sulle sue condizioni di salute.

L’ultima apparizione pubblica di Claudia Cardinale risale a fine maggio, quando le autorità tunisine l’hanno invitata a Tunisi, nel quartiere della Piccola Sicilia, a La Goulette, per l’inaugurazione di una strada a lei intitolata. “Mi sento ancora un po’ tunisina”; disse l’attrice in quell’occasione, sottolineando l’attaccamento alla sua terra natale, il cui senso dell’ospitalità è a suo avviso un modello per l’accoglienza di migranti in Occidente. “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia”, aggiunse. Ad impensierire, negli ultimi giorni, era stato anche l’account Instagram della Cardinale dove l‘ultimo aggiornamento risale al 26 aprile: un semplice fotogramma tratto dal film “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini, pubblicato pochi giorni dopo la morte dell’attore Jaques Perrin, ritratto con lei nello scatto. Evocativa la didascalia, che recitava semplicemente “Silence”, silenzio. Tra le più grandi attrici di sempre, Claudia Cardinale vive a Parigi da molti anni.