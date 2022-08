Chi pensava che la saga del processo show tra Johnny Depp e Amber Heard fosse un capitolo chiuso, aveva sbagliato tutto. A poche settimane dalla fine dello scontro giudiziario che ha visto trionfare l’attore, sono stati infatti desecretati decine di documenti considerati inammissibili dal Tribunale della Virginia, circa seimila pagine piene di dettagli secondari giudicati inutili della Corte ma che in poche ore sono finiti on line e dati in pasto ai tabloid e ai social. E da questi emergono notizie fino ad ora inedite sui due attori, che tratteggiano ancora una volta il clima tossico nel quale era avvolto il loro rapporto e la battaglia a colpi bassi condotta dai loro avvocati.

JOHNNY DEPP SOFFRIREBBE DI DISFUNZIONE ERETTILE

L’indiscrezione che tiene banco in queste ore, emerge dai documenti presentati dal gruppo legale di Amber Heard in cui si parla dei problemi di salute di cui soffrirebbe Johnny Depp, ovvero la disfunzione erettile. Non si tratta solo di un pettegolezzo, visto che gli avvocati dell’attrice scendono nei dettagli con un’altra rivelazione gravissima: “Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile, tale condizione è assolutamente rilevante per la violenza sessuale, inclusa la rabbia del signor Depp e l’uso di una bottiglia per violentare Amber Heard”, si legge nelle carte depositate in Tribunale. Secondo i legali, “la disfunzione erettile del signor Depp accresce la probabilità che il signor Depp sia stato arrabbiato o agitato durante gli incontri con Amber Heard e che abbia fatto ricorso all’uso di una bottiglia”.

LE FOTO HOT DI AMBER HEARD (E LE INSINUAZIONI SUL PASSATO)

Nonostante i documenti non siano stati ammessi dalla Corte, i legali di Depp hanno smentito sia le ricostruzioni della Heard sia i presunti problemi di natura sessuale. E, a loro volta, hanno rilanciato con una serie di indiscrezioni sul passato dell’ex moglie: i legali di Depp avrebbero infatti tentato di “insinuare in modo insensato e malizioso che la signora Heard sia stata una escort prima di incontrare Johnny”, presentando alla corte alcune foto scattate nel breve periodo in cui la Heard lavorava come ballerina esotica, anni prima di incontrare il futuro marito. E chissà cos’altro potrebbe venire fuori nelle prossime settimane.