Esplosivi, amati e col trasporto e la goccia di follia delle rockstar. Dopo il successo del concerto al Circo Massimo, i Maneskin hanno apposto la loro inconfondibile firma anche sul ‘Lollapalooza Festival 2022‘, andato in scena a Chicago. Al Grant Park, in un bagno di folla, la band romana ha conquistato il pubblico con l’ennesimo show. Zitti e Buoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021, ha aperto le danze. Il concerto è proseguito, poi, sulle note di I Wanna Be Your Slave (il cui video ufficiale è candidato, nella categoria Best Alternative Video, agli MTV VMAs) e Damiano David ha chiamato a raccolta il pubblico: “Andiamo giù, giù sulle ginocchia. Vedo qualche cu*o svogliato, ma che ci possiamo fare per questi. Potete prendere la loro maglietta e tirarli giù, così da farli scendere. Adesso conterò fino a quattro, e quando sentirete il numero quattro, incominciate a saltare, urlare, e fate tutto ciò che volete”.

Subito un’esplosione di approvazione della folla. Nel tripudio generale, la bassista Victoria de Angelis e lo stesso Damiano sono scesi tra i fan per cantare e ballare con loro. Durante l’esibizione, il frontman si è infortunato alla spalla ed è stato costretto a procurarsi del ghiaccio riuscendo, comunque, a terminare l’esibizione.

A poche ore dal grande successo di Chicago, attraverso i loro canali social i Maneskin hanno aggiornato i seguaci sulle condizioni del frontman: “Ieri la folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’. Grazie Chicago per questo incredibile spettacolo e per il tuo pubblico entusiasta. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vediamo l’ora di rifare tutto molto presto”.