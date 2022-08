La senatrice aborigena australiana Lidia Thorpe ha prestato giuramento in Aula col pugno chiuso alzato, e quando è stata chiamata a recitare la tradizionale formula, ha definito la regina Elisabetta “colonizzatrice”. Come si vede nel video, le parole di Thorpe hanno provocato proteste e brusii. La presidente del Senato, Sua Lines, le ha imposto di ripetere il giuramento, leggendolo in modo corretto. A quel punto Thorpe lo ha letto con un sorriso sprezzante, per dimostrare quanto le sue idee fossero lontane dal contenuto del giuramento.

Video Senato australiano