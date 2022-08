“Santa can you hear me?” cantava Britney Spears nel 2000 nella sua hit natalizia My Only Wish (This Year), ed effettivamente per il prossimo Natale potremmo trovarci a chiedere qualcosa che la riguarda nella letterina da spedire a Babbo Natale. Si tratta del Monopoly a lei dedicato. La casa di produzione Hasbro si prepara a lanciare la nuova versione dell’iconico gioco da tavolo, e questa volta la grande protagonista sarà proprio Britney.

Britney Spears avrà il suo Monopoly

Non bisognerà attendere molto prima di mettere le mani sulla scatola. La messa in vendita è infatti prevista per il mese di ottobre. Il prezzo? 39 dollari e 99 centesimi. Si può fare, dai. Essendo destinato al mercato americano, istruzioni e tessere saranno in lingua inglese ma questo non impedirà di certo ai fan di tutto il mondo di acquistare online il gioco dedicato alla loro beniamina. Al momento il Monopoly di Britney Spears è disponibile per il pre-order sul sito di ToyWiz ma, neanche a dirlo, è già andato a ruba.

Duetto con Elton John in arrivo?

Nella speranza che giungano presto scorte in grado di soddisfare l’alta richiesta, cresce l’attesa per il ritorno musicale della Spears. Voci sempre più insistenti partite da Page Six e diffusesi a macchia d’olio parlano di un duetto di prossima uscita realizzato con Elton John. La coppia avrebbe inciso un classico dell’artista britannico, Tiny Dancer, in una versione remix che avrebbe entusiasmato gli addetti ai lavori. Benché manchi l’ufficialità, il brano sembra sia previsto per il 19 agosto. E chissà che questo non segni davvero il ritorno discografico di Britney dopo la fine della conservatorship, un incubo durato oltre 10 anni e diventato un caso giuridico che ha scosso l’opinione pubblica.