Da zero a cento in pochi mesi. Negli ultimi tempi, Eddy Siniscalchi si è visto puntare in faccia i riflettori del gossip nostrano. Attuale compagno della showgirl Valeria Marini, ha 36 anni – 19 in meno di lei – e si definisce ‘imprenditore e broker’. Ma chi è davvero? Immortalato accanto ad alcune delle donne più belle della televisione, è stato il protetto di Lele Mora. Lo chiama ‘zio’ e lo ha frequentato negli anni in cui il manager era la punta di diamante del piccolo schermo.

Tra relazioni amorose, amicizie e impegni lavorativi, Siniscalchi si è raccontato in un’intervista a FanPage, specificando la purezza dei suoi sentimenti nei confronti dell’attrice: “A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità. A questo mondo ho solo dato, spendendo tanto. Semmai sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. Lo specifico perché sia chiaro, visto che ho già letto qualche giudizio in merito ai motivi per i quali mi sarei avvicinato a Valeria: non ho interessi, se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa. Conoscevo chiunque, avrei potuto fare qualsiasi programma. Non è un mistero quanto Lele fosse potente in tv all’epoca. Ma non mi è mai interessato”. Dichiarazioni precise, pungenti, di replica a coloro che, evidentemente, lo avevano additato come un opportunista. Siniscalchi ha spiegato, poi, come ha conosciuto la showgirl: “Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo”. ‘L’amore non ha età’, si dice, e l’imprenditore ha proseguito: “Tra di noi ci sono 19 anni di differenza, ma fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note che sconosciute. (…) Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me”.

Marini non è stata l’unica donna della sua vita: Espedito (vero nome del broker) è stato a un passo dalle nozze con l’attrice Giovanna Rei, con cui ha convissuto fino a tre anni fa. Poi il matrimonio è saltato: “Ho capito che non me la sentivo”, ha commentato. Nella vita di Siniscalchi, anche il lavoro ricopre un ruolo di primo piano: “Mi sono laureato in economia aziendale (…) Lavoro per i miei genitori. Abbiamo un’azienda di famiglia in società con altre persone attiva nel campo delle costruzioni. Mi occupo anche di compravendita di immobili di lusso e di brokeraggio. E ho delle società: una solo mia, altre insieme a dei soci. Diciamo che so cavarmela.”. Infine, sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip: “Rifiuterei, e per qualsiasi cifra”.