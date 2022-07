Il Principe Harry torna involontariamente a far parlare di sé e no, questa volta non c’entra la moglie Meghan. Mentre Harry è alle prese con la scrittura del suo libro autobiografico (che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno), un paio di slip che avrebbe usato qualche anno fa finiscono all’asta (online). L’organizzatrice di questa vendita così particolare è Carrie Reichert, spogliarellista che ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta a Las Vegas nel 2012. Carrie ha deciso di mettere all’asta un paio di slip usati dal fratello di William rimasti a lei, sperando di poter racimolare una discreta somma dalla vendita.

Il Principe Harry e quella partita di biliardo totalmente nudo…

È il 2012, Harry ha 28 anni. Divertimento, spensieratezza (e stando ai tabloid, alcol) sono gli ingredienti alla base delle sue serate. Una di queste, molto piccante, si tiene a Las Vegas. Andiamo con ordine. Harry, in compagnia di alcune ragazze che conosce quella sera, propone a loro una versione più piccante del gioco del biliardo. Tra loro è presente proprio Carrie Reichert e sarà direttamente lei a raccontare al The Mirror le regole del gioco. Perdi una partita? Devi toglierti un indumento. Evidentemente il Principe è sfortunato al gioco ma fortunato in amore perché quella sera si ritrova senza nessun capo di abbigliamento addosso. Motivo per il quale Carrie oggi possiede un paio di mutande e un costume da bagno del Reale inglese. Reichert svela alla testata: “Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto”.

L’apertura dell’asta e la sorpresa di Carrie

E non è tutto. Il 17 agosto, data di apertura dell’asta, Carrie non metterà online solo i due capi del Duca di Sussex. Ci sarà anche una terza vendita online come ricordo di quella sera. L’oggetto dell’asta sarà proprio il vestito che Carrie Reichert indossò al primo incontro con il Principe Harry. Non è ancora possibile sapere il prezzo finale della vendita ma la spogliarellista spera di poter ottenere almeno un milione di dollari. Come replicherà Harry? Attraverso l’asta tenterà di tornare in possesso dei suoi capi? Chissà.