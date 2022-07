“Ero così emozionata perché il mio ragazzo mi aveva scritto una lettera d’amore…“, e invece è stata lasciata. La storia arriva da TikTok – il video al momento conta 6.1 milioni di visualizzazioni – ed è stata riportata dalla pagina Webboh. La protagonista è Karla Velarde, una ragazza americana che nella vita fa la personal trainer ma ama molto anche viaggiare e utilizzare i social. Proprio qui, con un filmato dello scorso 17 luglio, ha mostrato come ha scoperto di essere tornata single: con una tesina lunga 7 pagine. Scritta al computer e stampata come se si trattasse di un lavoro professionale. Invece era una lettera d’addio. “Perché hai registrato subito un video?”, le ha chiesto un utente sotto al filmato. “Ero così emozionata, pensavo che il mio ragazzo avesse finalmente deciso di darsi da fare. E invece che delusione”, ha detto lei in riferimento ad un periodo di crisi che stavano affrontando. Più di 774.000 i ‘mi piace’ e 4.200 i commenti. “Adoro il fatto che una delle prime cose che lui ha detto sia stata ‘leggi tutto prima di arrivare alle conclusioni’ e tu, Karla, sei arrivata subito alle conclusioni”, ha scritto una ragazza. E ancora altri commenti: “Io gliela restituirei subito”, “Com’è stato preciso lui: l’ha stampata e spillata”, “Almeno si sono lasciati in modo originale“. Più di qualcuno ha ironizzato: “Per il divorzio era prevista la tesi di laurea?” oppure “Lo chiamerò per fare i miei temi”. Come avrà reagito lui? Pare non benissimo. Il ragazzo, infatti, avrebbe accusato l’ex fidanzata di voler solo alimentare odio nei suoi confronti.