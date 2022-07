“Alleanza col Pd? Non se ne parla. Che rapporti può avere il M5s con una forza che fa un’ammucchiata con Renzi, Calenda e Brunetta?”. A dirlo, ospite di Rtl 102.5, è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Non escludo un dialogo in futuro su alcune battaglie”, ha aggiunto.