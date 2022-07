Anna Tatangelo e Livio Cori ci riprovano. Dopo la crisi e l’addio dello scorso aprile, la coppia ha deciso di provare a rimettere insieme i pezzi. La cantante, 35 anni, e il rapper, 32 anni, sono stati pizzicati da Diva e Donna in intimità al mare tra effusioni bollenti, baci e abbracci. Il settimanale, oltre agli scatti, ipotizza per la coppia l’arrivo all’ altare in tempi brevi: “Il loro rapporto è più saldo che mai”. I due questa volta hanno deciso di affrontare il ricongiungimento senza fretta, proprio come il titolo di una canzone di Cori. I social infatti, per ora, non mostrano nessun aggiornamento della vacanza al mare. Tatangelo è mamma di Andrea, 12 anni, figlio avuto dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio. Tempo fa la cantante aveva affidato a Gente il suo stato d’animo circa il fidanzamento con il rapper: “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”.

Perché la coppia aveva vissuto un periodo di crisi?

Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini il ritorno di fiamma ci sarebbe stato già dallo scorso maggio. La coppia avrebbe vissuto un periodo di crisi a causa di alcune visioni di vita distanti tra i due. “Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata”, scriveva la rivista in merito alle richieste della Tatangelo nei confronti del fidanzato. Sempre secondo quel racconto, Cori invece si sarebbe sentito schiacciato a causa del nome della fidanzata troppo pesante a livello mediatico. Parole che il rapper napoletano aveva prontamente smentito attraverso i social: “Non ho rilasciato nessuna dichiarazione. Tutto quello che leggete in giro è falso”.