È tornata a Sabaudia per cercare un po’ di pace dopo la tempesta dovuta all’annuncio della separazione dal marito Francesco Totti (incredibile ma vero, anche i vip si lasciano). Parliamo ovviamente di Ilary Blasi. Di recente la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva deciso di rifugiarsi in Tanzania, in attesa che le acque si calmassero. Lì ha trascorso alcuni giorni di relax insieme ai figli (Cristian, Chanel e Isabel) e alla sorella più grande, Silvia. Mistero, invece, su chi le sta facendo compagnia nella città dell’Agro Pontino. Qui Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sempre amato trascorrere l’estate. Adesso, invece, accanto a Ilary sembra esserci qualcun altro. Lo si evince da un dettaglio che i più attenti hanno subito notato. Ieri, 24 luglio, Blasi ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti della giornata. Il primo è quello di una colazione vista mare e i cappuccini sul tavolo sono due. Di chi è l’altro? Poi uno scorcio della cittadina e infine un aperitivo, ma questa volta i bicchieri sono cinque. Qualche giorno di vacanza con gli amici o c’è una nuova fiamma? Intanto Nuovo parla di un probabile trasferimento della conduttrice romana, dalla Capitale a Milano. Qui starebbe cercando – secondo il settimanale – un appartamento per stare più vicina a Cologno Monzese, in vista della nuova edizione del reality di Canale 5. Forse cercherebbe anche di allontanarsi dal chiacchiericcio romano. Ma sarà davvero così? Impossibile a dirsi. Al momento, infatti, non è arrivata alcuna smentita né conferma da parte della diretta interessata. Con tutta probabilità non arriverà neanche in futuro. Sì perché Blasi, nel comunicato all’Ansa dello scorso 11 luglio, ci aveva tenuto a precisare: “Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.