Paparazzi o persone comuni con lo smartphone in mano? La linea di confine tra un “acchiappa vip” e un utente social è ormai sottile e le celebrità devono guardarsi bene intorno. Le potenzialità del web sono infinite e la viralità è un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Alessandra Amoroso, finita nella bufera, poche settimane fa, perché ha negato un autografo a una ragazza. “Se lo faccio a te, poi lo devo fare anche agli altri, e poi ci restano male”, aveva affermato.

Questa volta è toccato a Claudio Baglioni, ripreso da un gruppo di villeggianti mentre navigava vicino alle coste di Lampedusa. Niente polemiche, né critiche, però. L’algoritmo di Tik Tok ha premiato un simpatico siparietto. Nel video, infatti, una donna si sbraccia per attirare l’attenzione del cantante, rilassato e cullato dalle onde del mare. “Claudio, ti amo da morire, lo sai? Sei bellissimo”, esclama la signora a gran voce. A quel punto Baglioni, col sorriso a fior di labbra, allarga le braccia, tra il divertito e lo sconsolato. Poi saluta mentre, accanto a lui, un cameriere imbandisce la tavola per il pranzo. Un po’ di numeri? Più 400mila persone hanno guardato il video e sono stati lasciati settemila like. Qualcuno, nei commenti, ha pensato di punzecchiare la Amoroso, con chiaro riferimento all’episodio che ha coinvolto la cantante durante il “Tim Summer Hits”: “Ora che ha salutato, gli altri ci rimarranno male?”.