Avete anche voi una zia che vedete solo durante le feste e che puntualmente fa la domanda “e tu che aspetti a ‘sistemarti’, guarda che il tempo passa eh’?” Ebbene, con maggiore convinzione di sempre, potete risponderle di scegliere la via per campare cent’anni. E magari raccontarle la storia di un pensionato di Arezzo, che per l’appunto non è centenario per poco, e del suo amore maturo. Il 94enne, sposato, si è innamorato di una 87enne conosciuta in un circolo. Ricambiato. Tale e tanta è stata da subito la passione che i due sono andati a vivere insieme e lui ha chiesto la separazione dalla moglie. Mica cosa lineare. Perché la consorte non voleva di certo concederla e si sono messi in mezzo pure i figli, decisi a convincere i padre che no, non doveva andarsene. Niente da fare. Il tribunale oggi, a distanza di due anni dall’inizio del maturo amore, ha emesso sentenza di divorzio. Alla moglie resta l’usufrutto della casa e riceve ora un assegno mensile. E finalmente i due innamorati possono sposarsi. Non sono trapelati i nomi dei due amanti, a breve marito e moglie. Ma la storia, quella si che ha fatto il giro di siti, quotidiani (e tavolate con zie moleste).