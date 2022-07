Elisa Isoardi, un anno senza un programma in tv: “Sono solo 3 le vip che mi hanno aiutato”

Elisa Isoardi ‘senza freni’. Dopo un anno senza un programma televisivo in onda, la presentatrice ha deciso di ‘vuotare il sacco’. Con il settimanale DiPiù l’ex Miss Cinema ha deciso di fare un bilancio. Dopo la chiusura improvvisa de “La prova del cuoco” (e l’arrivo dell’indiscussa padrona di casa di quella fascia, Antonella Clerici, con “È sempre Mezzogiorno”), la Isoardi si è lanciata su talent e reality. L’esperienza a Mediaset a “L’Isola dei Famosi” e il ritorno in Rai a “Ballando con le stelle”. Due partecipazioni che non hanno portato però, di fatto, un programma televisivo fisso per la conduttrice. “È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto. Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose”, ha raccontato. Elisa Isoardi in questo anno lontana dagli schermi ha riscoperto il valore della famiglia e delle piccole cose: “Lontana dalla tv ho ritrovato un rapporto con mia madre, mia zia, mio fratello e i miei tre nipoti che amo”.

Elisa Isoardi e le tre amiche vip presenti nel momento del bisogno

È proprio vero che le amiche vere si possono contare sulle dita di una mano. Ad Elisa in questo caso sono bastate appena tre dita. Sempre durante l’intervista, Isoardi ha ringraziato tre colleghe donne che l’hanno aiutata a tornare in tv in seguito ad un momento così difficile di sconfitta personale. “Devo dire grazie a Milly Carlucci: Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier, che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In. Grazie infine a Bianca Berlinguer che mi ha ospitato più volte a Cartabianca”.

La forza delle donne a quanto pare è servita alla Isoardi. A settembre infatti la conduttrice tornerà sul piccolo schermo con un format tutto suo su Rai2. Il programma, dal titolo “Vorrei dirti che”, andrà in onda ogni domenica pomeriggio. Cosa accadrà? Elisa andrà in giro per l’Italia a conoscere gente comune e le loro storie. Testimonianze di rinascita, richieste di perdono, appelli, messaggi importanti da comunicare ad un proprio famigliare. Isoardi, che in questo caso ha anche il ruolo di autrice della trasmissione, sarà una sorta di “paciere” nelle famiglie italiane. Pace che lei sembra aver ritrovato tornando in tv con questo programma.