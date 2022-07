Se non avete mai sentito parlare della ‘pink sauce‘ probabilmente siete dei boomer. Si tratta infatti di una salsa rosa shocking che sta spopolando su TikTok e di cui stanno parlando in questi giorni anche testate come Rolling Stone o l’Independent. Ma cosa contiene e perché è così virale? Andiamo con ordine. Tutto è nato quando la tiktoker di Miami Chef Pii ha iniziato a proporla sul web, dov’è seguita da circa 100mila follower tra Instagram e TikTok. Tra i video con più visualizzazioni (2-3 milioni l’uno), per l’appunto, quelli in cui compare la misteriosa pink sauce. Il segreto di tanto successo risiederebbe innanzitutto nella confezione che, secondo molti, richiamerebbe lo stile di Victoria’s Secret. Enigmatico anche il sapore, che sembrerebbe essere molto soggettivo: né dolce né salato. Gli ingredienti? Frutto del drago, miele, semi di girasole, peperoncino, latte, succo di limone, aglio e aceto. Come ogni prodotto in tendenza, inevitabili anche questa volta le critiche. Qualcuno, infatti, aveva fatto notare che l’etichetta non fosse a norma e che ci fossero addirittura degli errori di stampa. Dettagli nutrizionali, dunque, poco chiari. Probabilmente non da regolamento. Infatti, Chef Pii ha spiegato in un video a giugno che il suo team stava effettuando “test di qualità per garantire di dare la miglior qualità senza avere alcun reclamo“. Altri ancora si sarebbero lamentati del fatto che, sebbene il latte sia elencato tra gli ingredienti, l’etichetta non contenga alcuna indicazione sulla conservazione, né includerebbe conservanti per prevenirne il deterioramento. Chef Pii si è difesa asserendo che la sua impresa è appena nata e si sta muovendo molto velocemente, dato il tanto lavoro: “Sbagliare è umano, stiamo facendo di tutto per risolvere ogni problema“, compreso quello del riconoscimento da parte della FDA (Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ). Intervistata da Today, la creatrice della salsa si è difesa: “Abbiamo cambiato il colore perché i consumatori si lamentavano del fatto che fosse troppo luminoso. Abbiamo sospeso la produzione della salsa al momento, presto pubblicherò una replica esaustiva sul mio canale YouTube e invierò una mail ai clienti che hanno già acquistato il prodotto”. Infine ha concluso: “Le persone che mi conoscono sanno da dove vengo e conoscono la mia storia nel corso degli anni”. Intanto continuano a girare sul web numerosi video: dagli hamburger alle patatine fritte, la salsa più famosa di TikTok è il vero trend culinario del momento. Il costo per una sola bottiglia? 20 dollari.