Meglio tardi che mai. Adesso Jane Fonda ha le idee chiare su come poter avere una vita sessuale molto più felice e appagante. L’attrice, 84 anni, non ha peli sulla lingua e parla a ruota libera della sua vita e di quanto in effetti maturità e consapevolezza siano due caratteristiche che si conquistano con gli anni. E secondo la sua visione, infatti, il sesso non può che migliorare con l’avanzare dell’età.

In occasione di un’intervista rilasciata a Page Six, l’attrice ha rivelato i essere single da molti anni ma di avere comunque sempre un desiderio fisico: “Secondo me le donne tendono a migliorare perché perdono la paura di dire ciò di cui hanno bisogno”. E ancora: “Perdiamo troppo tempo senza voler dire: ‘Aspetta un minuto, tienilo… Rallenta… Un po’ più a sinistra…”. Secondo Fonda dunque tutte queste preoccupazioni non farebbero altro che bloccare e reprimere il desiderio tra le lenzuola nei confronti dell’altra metà. Al contrario, sempre secondo l’attrice, quando si invecchia si è meno disposti a scendere a compromessi: “No, so cosa voglio. Dammi quello che voglio e facciamola finita”.

Dichiarazioni forti quelle della protagonista di Grace and Frankie, già due volte premio Oscar ed oggi felicemente single. La donna è stata sposata tre volte volte. Nel 1965 decise di convolare a nozze con Roger Adim dopo aver dato alla luce la primogenita Vanessa. Nel 1973 arrivò il divorzio tra i due e nel cuore di Jane si fece spazio fino al 1990 Tony Hayden. I due diventarono genitori di Troy Garity. Ultimo matrimonio, durato fino al 2001, quello con Ted Tarner. Jane negli anni ha adottato anche Mary Luana William, afroamericana. Che possa esserci un altro matrimonio in arrivo?